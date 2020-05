Benarkah Bettor Agen Judi Bola lebih Menyukai Handicap Asia?

Handicap dalam dunia Agen judi bola adalah hal yang umum dijumpai. Istilah ini lebih seperti keuntungan atau ketidakseimbangan yang ada dalam taruhan sebuah pertandingan. Seperti kita tahu dalam sebuah pertandinga bola, pasti ada yang diuntungkan tidak. Disinilah handicap akan sangat berperan untuk menentukan pemenang.

Handicap memang dibedakan menjadi dua, Yakni Asian Handicap atau Handicap Asia. Adalagi yang bernama European Handicap atau Handicap Eropa. Keduanya memiliki peraturan yang berbeda dan ini sudah perna dibahas dalam artikel sebelumnya. Namun, ada sebuah rumor yang beredar di kalangan bettor atau penjudi.

Rumor ini adalah handicap Asia lebih disukai oleh bettor. Benarkah demikian? Kali ini kami akan banyak membahas tentang handicap Asia dan mencari tahu tentang rumor tersebut. Pastikan anda paham tentang handicap ini sehingga nantinya lebih baik dalam memasang taruhan di agen judi bola seperti Vipbet88 agar mudah memenangkan taruhan tanpa ada halangan berarti.

Dalam Handicap Asia ada beberapa aturan yang sebaiknya diketahui. Misalnya saja anda tidak akan bertaruh untuk posisi away, draw, dan home. Yang diperbolehkan adalah memasang taruhan di Home dan Away Saja. Ini artinya hanya ada menang dan kalah dalam pertarungan. Sedangkan istilah seri tidak akan digunakan.

Baca juga: Buka Link Taruhan Judi Bola Segera, Dapatkan Keuntungannya

Namun, bisa saja istilah seri ini digunakan ketika dua klub yang bertanding memiliki skor yang sama. Atau klub tersebut sama kekuatannya. Namun, pasaran dalam handicap Asia ini sering dibuka dengan sejumlah minus dan plus. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana jika hasil akhir kedua klub ini seri?

Jika itu terjadi, misal hasil akhir menunjukkan 1-1 atau 0-0. maka anda bisa saja menang bahkan kalah. Jika menang, anda bisa menang full, menang seperempat, dan sebagainya. Jika kalah, anda bisa kalah seperempat, kalah full dan lain sebagainya. Ini karena adanya pilihan plus minus tadi yang sudah dibahas di awal.

Tenang saja. Tak perlu khawatir anda tak akan paham tentang ini. Jika anda sering bermain, maka lama kelamaan pasti anda paham. Oleh karena itu, anda bisa memulai dengan taruhan kecil terlebih dahulu sembari anda memperhatikan permainannya. Ini akan membuat anda tak rugi besar saat bertaruh.

Handicap Asia memiliki posisi untuk keuntungan awal yang bisa dibilang tidak seimbang. Misalnya dari dua klub bertanding, satu memiliki kekuatan yang jauh lebih baik dibandingkan lainnya. Inilah yang menyebabkan taruhan menjadi tidak normal dan tidak imbang. Alasan ini membuat handicap Asia kemudian cepat populer.

Baca juga: Cara Mudah Memilih Agen Judi Bola Terbesar Yang Terpercaya

Handicap ini lama kelamaan menjadi lebih disukai oleh bettor dari seluruh dunia. Bahkan bettor dari luar benua Asia pun menyukainya, seperti misalnya Bettor dari Australia, Amerika, Eropa, dan sebagainya. Jika pasarannya sudah dibuka, maka bettor biasanya tahu harus bertaruh dimana. Mereka hanya perlu memilih.

Untuk anda di Indonesia, jika menggunakan handicap ini maka nilai voornya pun sudah terlihat. Jika skor akhir pertandingan nanti memang seri, maka anda bisa tetap menang atau kalah. Semua akan tergantung pada bagaimana anda memilih tempat untuk memasang taruhan. Semua tergantung dengan analisa anda.

Sangat jelas bahwa Handicap Asia ini sangat bergantung pada bagaimana anda membaca pasaran sepakbola. Handicap ini memang lebih disukai karena memiliki posisi negative serta positif untuk bettor. Yang terpenting anda harus mengasah ketepatan dalam memilih klub. Melakukan prediksi tepat di agen judi bola adalah kuncinya.